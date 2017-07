Empresa de Caxias produz a Maestro10, cerveja do jogador Douglas, do Grêmio

Caixa-Forte 04/07/2017 | 06h30 Atualizada em

Enquanto não volta a fazer gols nos gramados, por conta de uma lesão no joelho, o meia-atacante Douglas, do Grêmio, direciona sua energia aos negócios. Na noite da última quinta-feira, ele mostrou mais uma faceta do seu lado empreendedor ao lançar em Porto Alegre uma cerveja de marca própria: a Maestro10.



O que poucos sabem é que ele aliou-se a uma empresa caxiense para desenvolver a linha nos estilos Lager, Weiss e Ipa, que conta com kits de copos personalizados com a marca do jogador. A bebida é fabricada pela cervejaria Landsberg Bier, empresa de ponta com capacidade produtiva de mais de 50 mil litros por mês.



O camisa 10 atraiu colegas de time ao lançamento e pretende fermentar o novo filão a partir do seu prestígio. O novo negócio soma-se a outras duas ações de Douglas: a criação de uma linha de produtos para barba e a abertura de uma escolinha de futebol em Santa Catarina.



(Com Adriano de Carvalho, de ZH).