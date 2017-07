Em Bento, Ministro do Trabalho garante modificações acordadas durante votação de reforma

Reforma Trabalhista 14/07/2017 | 20h48 Atualizada em

O governo federal deverá entabular uma série de conversações ao longo da próxima semana para assegurar que sejam cumpridas as modificações na Reforma Trabalhista acordadas com senadores. A ideia inicial era colocar os pontos a serem revistos em uma Medida Provisória (MP), mas não está descartada a hipótese de incluí-los em um projeto de lei. É o que garantiu o ministro do trabalho, Ronaldo Nogueira, nesta sexta-feira, em Bento Gonçalves, onde palestrou em evento na área de construção civil.

- O governo tem a disposição para dialogar para atender aquilo que os senadores pediram, assim como aquilo que a representação de trabalhadores e empregadores estão reivindicando – destacou Nogueira.

A posição do ministro vem logo após o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, dizer que ¿a Câmara não aceitará nenhuma mudança na lei. Qualquer MP não será reconhecida pela Casa.¿

Evitando confrontar a posição de Maia, que integra a base aliada, o ministro diz respeitar a manifestação do deputado.

- O presidente da Câmara tem todo o direito de fazer a declaração que seja conveniente a ele – afirmou Nogueira.

Temer receberá sindicalistas

Nogueira promete que os compromissos assumidos com os senadores durante a votação da proposta ¿vão ser honrados¿. O ministro disse que o governo está disposto a conversar com líderes no Congresso e também com o movimento sindical, um dos críticos mais ferrenhos das mudanças feitas na CLT.

- Sou um dos defensores do movimento sindical. Entendo sua importância, porque é um contrapeso nas relações entre capital e trabalho. Mas não são soluções do século 19 que resolverão problemas do século 21 - apontou.

Na próxima quinta-feira o presidente Michel Temer receberá líderes das centrais sindicais para discutir o texto sancionado. O governo federal já descartou rever a modificação sobre a cobrança do imposto sindical, que passará a ser opcional a partir da implementação da reforma.

Por outro lado, nos trechos acordados para serem modificados, o governo prevê uma salvaguarda para a presença dos sindicatos durante as negociações coletivas.