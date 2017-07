Dez empresas da Serra vencem o Prêmio Exportação RS

Caixa-Forte 11/07/2017 | 06h30 Atualizada em

A região ganhará evidência na 45ª edição do Prêmio Exportação RS, no Teatro do Bourbon Country, em Porto Alegre. Quatro empresas de Caxias do Sul serão reconhecidas na quinta-feira: a Prisma Brazil (Destaque Setorial – Químico), a Priority Componentes Automotivos (Destaque Setorial – Autopeças), a Randon SA (Destaque Setorial – Metalúrgico), a Fras-le SA (Diversificação de Mercados) e a Marcopolo (Trajetória Exportadora Master).



Da Serra Gaúcha, outras cinco companhias subirão ao pódio para a conquista: a Nutrire Indústria de Alimentos (Garibaldi), na categoria Avanço Global; a Mesal (Bento Gonçalves), única em Destaque Inovação Tecnológica; a Tecnovin e a Vinícola Aurora (Bento Gonçalves), como Destaque Setorial – Bebidas; e a Treboll Móveis (Flores da Cunha), como Destaque Setorial – Móveis.



Promovido pela Associação dos Dirigentes de Marketing e Vendas do Brasil no Estado (ADVB/RS) há 44 anos, o Prêmio Exportação RS reconhece as organizações e os empresários que obtiveram os melhores resultados mercadológicos e desenvolveram estratégias inovadoras para expor e comercializar seus produtos no mercado internacional.