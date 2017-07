Depois de três anos, economia de Caxias fecha o semestre no azul

Conjuntura 27/07/2017 | 17h00 Atualizada em





Indústria fechou o semestre com queda de - 2,5%. No entanto se comparado com junho do ano passado, a alta foi de 9,5% Foto: Marcelo Casagrande / Marcelo Casagrande

Pela primeira vez depois de três anos, a economia caxiense fecha o semestre no azul, 1,8%. Os dados foram divulgados hoje à tarde pela Câmara de Indústria, Comércios e Serviço (CIC) e Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Caxias do Sul. No acumulado dos últimos 12 meses, no entanto, o índice ainda é negativo, - 4,3%. Os números também apontam estagnação em relação ao mês de maio deste ano (0%) e crescimento de 9% em relação a junho de 2016. O último semestre que a economia caxiense fechou no positivo foi em junho de 2013.



Para o diretor de Economia, Finanças e Estatísticas da CIC Nestor Milton Schmitt, a tendência é de sair do buraco até o final do ano. Ou seja, chegar no zero a zero e voltar a ter um crescimento real a partir do início de 2018. A também diretora de Economia Maria Carolina Rosa Gullo chamou atenção para a curva dos números:



— Estão parecendo mais índices positivos que negativos — declara.



É verdade. Em junho, apesar da indústria ter fechado no vermelho, - 2,5%, no semestre, o índice foi de alta de 3,9%. Três dos seis meses tiveram resultados positivos. O setor de serviços, o último a entrar em crise também está demorando para se recuperar. Fechou o semestre em - 2,5%. O comércio teve desempenho positivo de 2,9%. Se comparado ao mês de maio, o crescimento foi de 8,4% e em relação a junho de 2016, o desempenho foi ainda melhor, 16,6%.



— A sensação é de que esse números não refletem a realidade, devido ao calor fora de época que está acontecendo na cidade. Mas eles são reais. É provável que o desempenho de julho não seja tão bom quanto — destaca a diretora de Economia Idalice Terezinha Manchini.