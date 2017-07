Dalmóbile, de Bento, festeja 40 anos com planos de expansão

Caixa-Forte 15/07/2017 | 06h30 Atualizada em

Marca de móveis planejados da Serra, a Dalmóbile festeja 40 anos com selo comemorativo, campanha institucional e novidades sob medida. Uma delas é o reforço da presença em solo paranaense com a inauguração, no dia 18 de julho, de moderna loja exclusiva em Cascavel.



Com isso, passa a somar 10 filiais no Paraná. A versatilidade em projetos comerciais e residenciais será enaltecida em oito ambientes montados em 210 metros quadrados. Os produtos da marca, produzidos em dois parques fabris em Bento Gonçalves, são distribuídos ao mercado por meio de uma rede com 140 lojas exclusivas em todo o país, além de representações.



A Dalmóbile acredita ser a única indústria de móveis de Bento Gonçalves que confirmou participação na High Design & Office Expo, feira que ocorrerá de 8 a 10 de agosto, em São Paulo.Lá, apresentará a Coleção Vie, inspirada no Sul da França.