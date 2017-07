Cuidadores de pessoas, um nicho que cresce em Caxias do Sul 

Caixa-Forte 26/07/2017 | 06h30 Atualizada em

Cuidar de pessoas doentes ou idosas é um filão de mercado que cresce com a expectativa maior de vida e o envelhecimento da população.Percebendo esse nicho de mercado, Lisandra Weil de Andrade abriu em março de 2015 a Home Angels Cuidadores de Pessoas, em Caxias do Sul.



Apesar do pouco tempo de praça, a empresa planeja encerrar 2017 com um aumento de, pelo menos, 20% nos atendimentos. Hoje, a Home Angels conta com 15 profissionais treinados e supervisionados e atende 14 idosos em 10 residências fixas.



Além disso, amplia os serviços na média de cinco clientes por mês em contratos temporários para recuperação de cirurgias e acompanhamento em hospitais.A empresa responsabiliza-se técnica, gerencial e legalmente pela equipe contratada. E, para encontrar o melhor perfil de cuidador para adaptar-se à rotina do cliente, realiza uma avaliação diagnóstica do paciente.



– Nosso foco é atender aos idosos, criando ou mantendo uma estrutura para que estes permaneçam em sua casa, pois o convívio familiar auxilia significativamente na recuperação de quadros de saúde desse público – explica Lisandra.