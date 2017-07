Corrida para abastecer a R$ 3,09 em posto de Caxias do Sul

Gasolina 14/07/2017 | 17h46 Atualizada em

Abastecer a R$ 3,09 chegou a ocasionar tumulto na tarde desta sexta-feira na área central de Caxias do Sul. A promoção feita pelo posto da Rede São Pelegrino (antigo Charrua) congestionou as ruas Bento Gonçalves e Pinheiro Machado entre a Feijó Júnior e Coronel Flores e precisou da interferência dos fiscais da Secretaria de Trânsito para controlar e normalizar o fluxo de veículos.



O preço atrativo está atraindo milhares de motoristas que formam longas filas. A entrada pela Pinheiro precisou ser fechada, pois os carros se amontoavam no corredor de ônibus. Uma das pistas do ingresso pela Bento ainda está congestionada e funcionários do Posto estão orientando os motoristas a não trancarem o fluxo.



A queda nos preços movimentou o setor de combustíveis de Caxias, que sempre teve os preços entre os mais altos do Estado.



— Foi uma decisão da gestão da Rede São Pelegrino — declarou a proprietária Vanessa Conte.



Durante os dois dias (ontem e hoje) de promoção, pelo menos 5 mil veículos passaram pelo posto para abastecer. Até as 17 de hoje, o volume comercializado ultrapassou os 50 mil litros de gasolina.



— Ganhamos no volume e na quantidade — ressalta Vanessa.



Segundo ela, a promoção foi pontual e estratégica e acaba ainda hoje às 22h45min. O pagamento só pode ser feito em dinheiro.







A R$ 3,19



No posto Ipiranga, localizado próximo ao Estádio do Caxias, as filas também tomam conta das ruas próximas. Mesmo o preço sendo R$ 0,10 mais alto, os motoristas, acostumados a pagar até mais de R$ 4 o litro, aproveitam a queda no preço.



— Vou economizar R$ 30 para encher o tanque — declarou a engenheira civil Viridiana Spinelli, que aguardava sua vez para chegar às bombas na tarde de hoje.



O técnico em refrigeração Junior Farias também aguardava ansioso com uma nota de R$ 100 nas mãos. Com negócios em Santa Catarina, ele contou que por lá o valor da gasolina fica em torno de R$ 3,05.



— O gerente operacional do posto da Rede Sander, Diego Fontoura, revelou que estaria trabalhando com margem negativa, mas que a decisão da direção da rede foi de acompanhar a movimentação do setor que vem reduzindo os valores.



— Vamos fazer volume, mas não pagar a conta — disse.



A promoção do Posto não tem prazo para acabar. O pagamento só pode ser feito em dinheiro ou no débito.