Como transformar uma peça em um conceito

Caixa-Forte 18/07/2017 | 06h31 Atualizada em

Não basta produzir uma peça. É preciso que essa peça transmita originalidade e transforme-se em objeto de desejo. Com esse conceito em mente e muita habilidade nas mãos, a estilista Rafaela Tomazzoni festeja três anos no mercado autoral de moda caxiense tecendo resultados positivos, a despeito da instabilidade econômica.



Para o segundo semestre, a grife costura projeções aquecidas: de aumento em 30% nas vendas das peças em tricô, atemporais e que independem do frio. Esse desempenho é a consolidação de ações estratégicas da marca, como a implementação do e-commerce próprio, abrindo a venda para todo o Brasil, e o atendimento exclusivo às clientes no Knit Studio, estúdio e loja aberta ao público.



– O e-commerce tem ajudado a aproximar a marca das consumidoras de outros Estados, conectando-a a novos cenários e regiões além dos limites da Serra Gaúcha – ilustra a estilista.



Rafaela Tomazzoni também dissemina o conceito de slow fashion (moda sustentável, um contraponto à produção em massa), valorizando o trabalho artesanal. Sua mais recente coleção foi exibida no último sábado durante a terceira edição do Mercado Chic, no Café de La Musique, em Caxias.