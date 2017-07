CIC de Bento Gonçalves terá nova sede ainda em 2017

Caixa-Forte 27/07/2017 | 06h30 Atualizada em

Um sonho que há décadas mobiliza as lideranças empresariais de Bento Gonçalves começa a tomar forma. A construção da nova sede do Centro da Indústria, Comércio e Serviços (CIC) está em fase de finalização, com inauguração prevista para novembro.



Na última semana, ex-dirigentes da entidade visitaram as obras, tendo como anfitrião o atual presidente, Laudir Miguel Piccoli. O complexo terá 5,2 mil metros quadrados de área construída, contando com quatro pavimentos que abrigarão área administrativa, salas e auditório para 700 pessoas.



É fruto de parceria entre CIC-BG, Sindmóveis e Movergs, que usufruirão do prédio. Ascon, SEGH, Simplav e Sindibento também já confirmaram aquisição de salas no imóvel para instalar suas sedes. As obras são executadas pela Construtora Poletto.