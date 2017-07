Cerca de 20% dos desempregados em Caxias são jovens que buscam o primeiro emprego

Retrato do desemprego - parte 2 12/07/2017 | 09h24 Atualizada em

Dos quase 30 mil trabalhadores que buscam uma oportunidade no mercado de trabalho, pelo menos 20% são jovens que estão na luta pelo primeiro emprego. Os números são de economistas de Caxias do Sul e da agência do Sine. No total, são seis mil jovens com idades entre 14 e 24 anos.



O problema é tema da segunda reportagem da série sobre o desemprego (clique na imagem abaixo para ler) assinada pela jornalista Ivanete Marzzaro e com imagens dos fotógrafos Diogo Sallaberry e Marcelo Casagrande. A primeira reportagem mostrou um retrato do desemprego na cidade. Nesta quinta-feira, último dia da série, veja dicas para chegar até uma vaga de trabalho.