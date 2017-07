Ceratocystis Fimbriata, o fungo vilão dos kiwizeiros em Farroupilha

Kiwi sob ameaça - parte 2 04/07/2017 | 07h00 Atualizada em

A incidência do fungo Ceratocystis Fimbriata nos pomares de kiwi em Farroupilha tem ocasionado redução da área plantada nos últimos anos. Do auge de produção, em 2011, até o momento, o espaço cultivado diminuiu 26%, conforme dados da Emater.



Como a doença ainda não tem cura, o futuro da fruta na cidade da Serra é cada vez mais incerto. Todas as dificuldades que envolvem esse cenário são tema da primeira reportagem da série Kiwi sob ameaça, assinada pelo repórter Fernando Soares e com imagens do fotógrafo Felipe Nyland.



Acompanhe a última reportagem da série nesta quarta-feira e leia mais sobre a última edição da Fenakiwi.