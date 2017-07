Centro Comercial será entregue em Caxias com 100% das salas vendidas 

Caixa-Forte 23/07/2017 | 08h00 Atualizada em

Centro Comercial Adelaide Prévidi localiza-se no bairro Jardim América, ao lado do Hospital do Círculo Foto: Thaila Pedron / divulgação

Com 100% das 15 salas comerciais vendidas, a Cassol Incorporadora, de Caxias do Sul, entrega na noite de terça-feira, em evento para investidores, clientes e parceiros, seu primeiro empreendimento: o Centro Comercial Adelaide Prévidi (foto), localizado no bairro Jardim América, ao lado do Hospital do Círculo.



A obra coloca argamassa em uma nova fase da empresa, que atua há 24 anos com construções e reformas e passa a operar com incorporações. O prédio chega com salas aéreas de 55m² a 75m² (a partir de R$ 300 mil), e lojas térreas de 100m² (a partir de R$ 700 mil).



Além de inaugurar o novo centro comercial, a Cassol Incorporadora aproveitará o momento para lançar o Residencial Mirante Jardim, a ser entregue em setembro de 2019 também no bairro Jardim América.