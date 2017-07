Censi entrega R$ 650 mil em prêmios para corretores da Serra

Caixa-Forte 07/07/2017 | 09h00 Atualizada em

Como motivar a equipe para as vendas? A Censi Empreendimentos, de Caxias, sabe que isso não é tarefa fácil, ainda mais em época de cautela. Por isso, deu um empurrão aos corretores vinculados às 15 imobiliárias parceiras na região com a campanha Olimpíadas, ativa de junho de 2016 a maio de 2017.



O resultado é concreto: a ação impulsionou em 90% os negócios da grife de imóveis, comandada pelo casal Fabrício e Michele Censi. O momento de celebração será nesta sexta-feira, quando a empresa promove uma noite especial para 300 corretores no Hotel Intercity, com a entrega de R$ 650 mil em prêmios, entre eles, três veículos BMW, dois Fiat Mobi e um Honda Fit, além de TVs 50 polegadas e iPads.



Na ocasião, será anunciada a próxima e aguardada campanha, com uma expectativa nas alturas: ultrapassar os R$ 100 milhões em vendas. Na maquete, o luxuoso Lac Léman Résidence.