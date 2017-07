Caxias do Sul ganha franquia da La Mafia Barbearia 

Caixa-Forte 21/07/2017 | 15h19 Atualizada em

Um misto de barbearia, bar e espaço de entretenimento.Assim é definida a La Mafia Barbearia Social Club, que prova que o mercado da vaidade masculina está afiado ao inaugurar na noite de quinta-feira seu primeiro empreendimento na Serra, mais precisamente na Avenida Júlio de Castilhos, 934, no bairro de Lourdes, em Caxias.



A nona loja da rede de franquias de Porto Alegre demandou investimento de R$ 250 mil e abrirá as portas com seis profissionais e estacionamento próprio. Além de oferecer serviço de barba e corte de cabelo, o espaço segue o conceito de clube social para agregar os homens com bar, telão para futebol e jogos de fliperama, videogame e sinuca.



Terá diferenciais inusitados como o Dia do Noivo. A La Mafia também vende linhas de produtos de beleza e acessórios pela internet.



– A barba entrou na moda e tomou conta. Os homens estão cada vez mais vaidosos – expressa Felipe Cansan, administrador da barbearia de Caxias.