Casa Magnabosco, de Caxias, cresce 35% no primeiro semestre  

Caixa-Forte 12/07/2017 | 06h40 Atualizada em

Enquanto o comércio caxiense em geral acumula avanço nulo de 0,25% no ano e o de vestuário 6,9%, uma tradicional loja de departamentos prova que é possível exibir números invejáveis mesmo em tempos de crise econômica e desemprego. Ser longeva e moderna ao mesmo tempo é um desafio para a centenária Casa Magnabosco, dirigida por Pedro Horn Sehbe, da quarta geração da família.



O empreendimento orgulha-se em protagonizar um crescimento de 35% nas vendas no primeiro semestre em relação a igual período do ano passado. O amplo mix de produtos no conceito ¿lojas dentro da loja¿, aliado a estratégias certeiras, resulta na atração de um fluxo médio diário de 2 mil pessoas, atendidas por 60 funcionários.



Pelos três andares, não raro circulam avós, filhas e netas. Tanto que a abertura de crediário (que conta com 75 mil clientes) por pessoas entre 18 e 30 anos aumentou 150% no semestre, confirmando a oxigenação do público.