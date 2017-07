Após sexta-feira de promoções, fim de semana é de novas quedas no preço da gasolina em Caxias do Sul

Economia 16/07/2017 | 16h52

Aos poucos, os postos de combustíveis de Caxias do Sul começam a apresentar preços mais favoráveis aos motoristas da cidade. Talvez impulsionados pela iniciativa de dois postos de oferecer promoções ainda na sexta-feira _ o Posto São Pelegrino a R$ 3,09 e o Sander a R$ 3,19 _, neste fim de semana diversos estabelecimentos ostentavam promoções em suas placas expostas aos condutores.



É verdade que nem todos fizeram seus preços despencar. A variação entre a gasolina mais barata, a R$ 3,17 no posto do Carrefour do Shopping Iguatemi, e a mais cara, a R$ 3,69 nos postos Deltha, Onzi e Petrotech, é de significativos R$ 0,52.



Por ser domingo, dia de trânsito mais tranquilo nas ruas de Caxias, mesmo os postos com os melhores preços tinham movimento tranquilo, ao contrário do congestionamento registrado na sexta-feira, quando foi preciso intervenção de fiscais da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade para organizar o fluxo. O posto Sander, junto ao Estádio Centenário, era onde os frentistas tinham mais trabalho:— Esse preço é só no débito ou em dinheiro — alertava a frentista, acrescentando que alguns clientes insistiam em tentar o mesmo valor no cartão de crédito.