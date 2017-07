Após quase ter de devolver recursos, Gramado espera abrir parque ao público em 2018 

Turismo 13/07/2017 | 14h55 Atualizada em

A Secretaria do Meio Ambiente de Gramado espera entregar o Parque dos Pinheiros ao público no ano que vem. A abertura depende de adequações na infraestrutura da área, que está prevista para ocorrer ainda neste ano. O investimento vai ocorrer após o município negociar com a União a prorrogação de um contrato de repasse de recursos para o parque. As informações são da Gaúcha Serra.



Leia mais

Mesmo com calor, setor hoteleiro da Serra prevê férias de julho melhores

Veja dicas e saiba como se tornar um profissional desejado no mercado



De acordo com a secretária adjunta do Meio Ambiente do município, Cristiane Bandeira da Silva, a parceria firmada entre município, Caixa Econômica Federal e Ministério do Turismo garantiu o repasse de R$ 1,95 milhão para obras na área. Estavam previstos restaurante, lojas, recepção, deck, pórtico de entrada e banheiros, entre outros.



O contrato foi assinado em 2007 e as obras começaram em 2008, se estendendo até 2016. Pelo acordo, no entanto, o município deveria realizar a manutenção do espaço, o que não ocorreu. Como o contrato estava próximo do fim, e o município não cumpriu o acordo, ele teria de devolver os valores corrigidos, que chegaria a cerca de R$ 3 milhões.



Para evitar a devolução dos recursos, a prefeitura negociou a renovação do contrato até o fim do ano e montou uma equipe técnica para avaliar a situação do parque. A partir do diagnóstico, foi elaborado um projeto para realizar a manutenção pendente. A equipe também apontou investimento que podem ser realizados no futuro, como a construção de uma ciclovia.