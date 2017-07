10 de julho, dia da pizza

Caixa-Forte 10/07/2017 | 14h25 Atualizada em

Caxias é sim a terra da polenta, do galeto al primo canto, da massa, do xis. Mas inegavelmente também é o reduto de pizzarias. Quem mora na cidade tem o hábito de comer a redondinha, seja em rodízio, a la carte ou por telentrega, o que ajuda a manter uma legião de estabelecimentos.



Só vinculadas ao Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria (SEGH) Região Uva e Vinho, existem 53 pizzarias em Caxias do Sul. Já nos 19 municípios da Serra abrangidos pela entidade, são 99 restaurantes do setor. Isso sem levar em conta as casas que não estão representadas pelo sindicato.



Mas por que levantar esses números nesta segunda-feira? Porque dia 10 de julho é o Dia da Pizza. O filão é tão fermentado que confirma o que se percebe: há espaço para mais fatias recheadas no mercado.



Com consultoria do Sebrae/RS, a Alameda Pizzeria, nascida em 2008, quer avançar as fronteiras de Caxias. A marca prepara-se para tirar do forno uma filial delivery em Farroupilha em agosto, revela o sócio, Douglas Schuh.E diz mais:



– No futuro temos interesse em expandir para outras cidades da Serra Gaúcha.