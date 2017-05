Novo centro empresarial desponta no bairro São Pelegrino, em Caxias

Caixa-Forte 03/05/2017 | 06h31 Atualizada em

O Centro Empresarial Firenze, concluído em janeiro de 2017 e que agrega uma casa histórica e restaurada, ganha projeção na Rua Feijó Júnior, 953, no final da Os Dezoito do Forte, no bairro São Pelegrino.



A moradia tombada harmoniza com uma edificação nova de cinco andares, aliando o antigo e o moderno e potencializando essa região de Caxias.O complexo congrega 14 salas para locação, com metragem de 20 m² a 90m² privativos, sendo focado em vários segmentos.



Quatro espaços ainda estão disponíveis para aluguel. O empreendimento chega com elevador panorâmico e estacionamento. A casa restaurada já abriga novo inquilino: a Bioforte, loja de produtos naturais.



O Firenze prepara ainda para breve a abertura de um bistrô/café de comidas naturais, atendendo o público que frequenta internamente o empreendimento e também a clientela externa. A aguardar.