Franquia do Brasileirinho Delivery chega a Caxias do Sul

Caixa-Forte 03/05/2017 | 14h03 Atualizada em

O jornalista Daniel Angeli, 42 anos, trocou as redações de jornal por um novo e apetitoso desafio profissional. É o franqueado da primeira operação na Serra Gaúcha do Brasileirinho Delivery, marca que abriu as portas nesta terça-feira na Rua Alfredo Chaves, 342, sala 1, a uma quadra do Estádio Alfredo Jaconi.

Embora o público possa saborear o tempero no local, o foco do Brasileirinho é a tele-entrega, com 25 opções de pratos, incluindo a brasileiríssima feijoada, passando por estrogonofes de frango e carne, galinhada, baião de dois, feijão tropeiro, além de massas e a linha mais saudável. Diariamente, há um menu ao preço promocional de R$ 12,99.



Os pedidos, inicialmente para o almoço, são entregues em caixinhas, acompanhados de garfo e colher de plástico, a exemplo de comida chinesa.

O cardápio pode ser conferido em www.brasileirinhodelivery.com.br/unidade/caxiasdosul.



A saber: o Brasileirinho Delivery surgiu em São José do Rio Preto (SP). Essa é a quarta franquia no Estado, onde a bandeira também está presente em Porto Alegre (com duas lojas) e Canoas.