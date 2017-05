Diferença no preço da gasolina de Caxias a Bento Gonçalves chega a R$ 0,30 o litro

Caixa-Forte 04/05/2017 | 11h47 Atualizada em

Será que a queda no consumo, o efeito atrasado do anúncio da Petrobras e a concorrência acirrada estão por trás de um movimento verificado nos últimos dias em Bento Gonçalves? Motoristas que moram ou circulam pela cidade do vinho relatam à coluna que perceberam uma redução significativa no preço da gasolina comum desde o último final de semana. A queda em alguns postos chegou a R$ 0,40 o litro do combustível.



Isso em Bento Gonçalves, ressalte-se. Por lá, desde sábado, houve quem abastecesse por R$ 3,39 o litro. Outra consumidora que trabalha em Caxias se impressionou ao pagar R$ 3,46 no bairro Planalto, em Bento. Em Caxias do Sul, a coluna ligou nesta quarta-feira para os postos considerados mais em conta e o mais barato valor encontrado pela gasolina comum foi de R$ 3,69 o litro, uma diferença de R$ 0,30 em relação à cidade vizinha.



No site da Agência Nacional do Petróleo (ANP), o preço médio do combustível em Caxias do Sul na última semana ficou em R$ 3,957, e o máximo ultrapassa os R$ 4. Será que a mudança de postura (e consciência) do consumidor começa a criar focos de acirramento de concorrência no setor em algumas cidades?



Em Caxias, também há promoções, mas os preços ainda estão muito além do que cidades como Bento Gonçalves oferecem. Donos de postos de lá recusam-se a explicar a estratégia. Será que o turismo e a presença de visitantes que circulam por outras regiões do Estado e do país forçaram essa tática?