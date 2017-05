Com apartamentos a partir de R$ 2,7 milhões, Reserva Casa Rosa será entregue nesta semana em Caxias

Caixa-Forte 02/05/2017 | 06h30 Atualizada em

Com 70% dos 38 apartamentos vendidos – ou seja, 26 unidades –, a CFL promoverá recepção festiva para entregar, na próxima quinta-feira, sua grande aposta no mercado imobiliário caxiense.



Trata-se do Reserva Casa Rosa, residencial de alto padrão situado no terreno da antiga chácara Eberle, em frente ao Parque dos Macaquinhos, entre as ruas Alfredo Chaves e Santos Dumont, no cobiçado bairro Exposição.



Com 20 anos de experiência em projetos residenciais, comerciais e multiuso, e mais de 800 mil metros quadrados de área construída nas cidades de Porto Alegre, Caxias do Sul e Florianópolis, a CFL será representada por Péricles Correa e seus filhos Luciano e Fabiano Bocorny Correa, fundador, presidente e diretor da incorporadora, respectivamente, que serão os anfitriões da festividade.



No estilo de mansões suspensas, os imóveis do Reserva Casa Rosa contam com quatro suítes e 333 metros quadrados. Há a possibilidade de comprar um andar inteiro, com cinco suítes e 660 metros quadrados.



O projeto preservou a conhecida Casa Rosa. A moradia de 1,1 mil metros quadrados, que pertenceu ao imigrante italiano Abramo Eberle, foi mantida, restaurada e será um complexo multiuso para recepções integrado ao condomínio, com jardim de inverno, cinema, sala de jogos e espaço gourmet com terraço e adega.



A estrutura de lazer e esporte conta com diferenciais como quadra de tênis de saibro coberta e iluminada, playground, espaço fitness, sauna, área de repouso, piscinas aquecida e infantil.O endereço residencial será potencializado com as próximas entregas da CFL: o W Mall, um boulevard de serviços e conveniências com 22 lojas para locação, e o W Tower, um complexo comercial de alto padrão para atender a consulto¿rios me¿dicos, odontolo¿gicos e advocati¿cios.



A CFL não divulga o preço dos apartamentos, mas a coluna apurou no mercado que partem de R$ 2,7 milhões, com quatro vagas de garagem.