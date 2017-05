Boccati, de Caxias, promoverá Circuito Enogastronômico Argentina

Caixa-Forte 01/05/2017 | 06h30 Atualizada em

O friozinho é o ingrediente que faltava para deixar as estratégias enológicas mais aromáticas na Serra.As taças vão voltar a ser enchidas na Boccati na noite da próxima sexta-feira, dia 5 de maio, quando o empreendimento caxiense promoverá o Circuito Enogastronômico Argentina.



Serão 11 mesas com mais de 60 rótulos argentinos de vinhos e espumantes, apresentados por um time de experts e harmonizados com pratos assinados pelos chefs da Escola de Gastronomia da UCS.



Esse é o sexto Circuito Enogastronômico da Boccati, depois de circular por Itália, Espanha, Brasil, Portugal e América, agregando cultura, vinhos e temperos. Preço dos ingressos : R$ 170 (feminino) e R$ 220 (masculino).