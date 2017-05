Após reajuste da Petrobras, preço médio da gasolina sobe 11 centavos em Caxias 

Combustível 02/05/2017 | 15h13 Atualizada em

O valor do litro da gasolina em Caxias do Sul na semana passada, a primeira após o reajuste da Petrobras, ficou em R$ 3,95, contra R$ 3,84 na semana anterior, segundo pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP). As informações são da Gaúcha Serra.



O índice representa um aumento nas bombas de 2,86%, pouco mais do que os 2,2% que haviam sido anunciados pela estatal. O percentual determinado, porém, era para o reajuste nas refinarias o que, até agora, não se concretizou. O aumento no preço médio do litro pago pelos postos na última semana foi de três centavos em relação à semana anterior, um reajuste de 0,91%.



Leia mais

Novo valor de tarifa do transporte coletivo deve ser proposto pela própria Visate

Mais de 50 mil pessoas já passaram pelo Festimalha, em Nova Petrópolis



Os R$ 3,95 atuais igualam o patamar de 11 de março. A partir daí houve queda gradual com pequenas variações. O último aumento, por exemplo, havia sido na semana de 10 a 15 de abril de dois centavos, em relação à semana anterior.



Apesar da Petrobras ter anunciado também aumento de 4,3% no diesel nas refinarias, o valor pago pelos postos pesquisados na última semana se manteve estável, em R$ 2,44. Já nas bombas o combustível teve queda de 5,59%, passando de R$ 3,04 para R$ 2,87, em média.