Vendas de abril animam setor malheiro da Serra 

Comércio 24/04/2017 | 13h22 Atualizada em

O crescimento nas vendas no inverno passado ainda gera impacto positivo no mercado malheiro da Serra. Com estoques praticamente esgotados ao final da estação em 2016, os lojistas procuram as fábricas e shoppings da região para reabastecer as prateleiras. Com isso, segundo a Associação dos Centros de Compras da Serra Gaúcha (Acecors), a venda de malhas em abril de 2017 já é maior que no mesmo mês do ano passado. As informações são da Gaúcha Serra.



Leia mais

Sexta-feira é o último dia para entregar a declaração do Imposto de Renda

Croasonho, de Caxias, lança formato econômico de franquia

Especialistas orientam o que conferir na hora de comprar carne



Embora sem projetar o percentual, a entidade já avalia o cenário será favorável com crescimento nas vendas em relação ao ano passado. A perspectiva é, de fato, animadora, já que 2016 foi um ano extraordinário para o setor por causa do frio constante. Segundo o presidente da Acecors, Paulo Dalsochio, trata-se do "melhor ano da última década", com aumento de 30% nas vendas em relação a 2015.

Entre os principais polos malheiros da Serra Gaúcha, estão Farroupilha e Nova Petrópolis. No município da Região das Hortênsias, ocorre o Festimalha, com venda direto ao consumidor final, até 28 de maio. Os principais mercados compradores das malhas da Serra Gaúcha são os três Estados do Sul do país.