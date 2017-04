Por que o mercado brasileiro de ônibus encolheu para um terço?

Caixa-Forte 26/04/2017 | 06h30 Atualizada em

A informação divulgada recentemente pela coluna, de que o mercado brasileiro de ônibus encolheu para um terço da capacidade, deixou o público bastante preocupado. Quando virá a retomada, questionaram alguns leitores?



A verdade é que essa resposta ainda é uma incógnita, não só para o setor de ônibus como para o de caminhões, os dois de fundamental importância para a engrenagem industrial de Caxias. Há dois motivos que justificam, além, é claro, da crise financeira e das incertezas que inibem investimentos:



1º) Os operadores de transporte brasileiros contam com uma ampla frota em seus pátios, ao mesmo tempo em que o transporte de mercadorias e pessoas diminuiu, e muito, com a crise.



2º) No período de 2009 a 2013, as empresas de transporte renovaram as frotas, adquirindo mais caminhões e ônibus do que precisavam para aproveitar as baixas taxas de juros das linhas de financiamento do Finame (na época, de 2% a 6% ao ano), carência de um ano e a possibilidade de financiamento de 100% do valor.



A torcer que a safra agrícola recorde impulsione o setor pesado.