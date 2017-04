Dia do Vinho ganha adesões em solo gaúcho e no Nordeste do país

Caixa-Forte 22/04/2017 | 06h30 Atualizada em

O Dia do Vinho amplia ainda mais seu buquê, com novas adesões em solo gaúcho e no Nordeste do país. Este ano, reforçarão o sabor das festividades, de 19 de maio a 4 de junho, o Vale Central – conhecido como ¿coração¿ do Rio Grande do Sul, região compreendida por municípios como Santa Maria, São João do Polêsine, Itaara e Silveira Martins – e o histórico Vale do Rio São Francisco, na divisa entre os estados de Bahia e Pernambuco.



Os novos participantes somam-se a 10 municípios na região Uva e Vinho da Serra Gaúcha, a vinícolas associadas na Campanha Gaúcha, a Porto Alegre e ao Roteiro de São Roque, no interior paulista, para expandir a diversidade de atrações voltadas a popularizar o consumo do vinho brasileiro.



No ano passado, mais de 45 mil pessoas participaram das cerca de 300 atividades inseridas na programação. A rede hoteleira da região da Uva e do Vinho registrou ocupação superior a 90% nos três finais de semana do evento.