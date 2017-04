Croasonho, de Caxias, lança formato econômico de franquia  

Caixa-Forte 24/04/2017 | 06h34 Atualizada em

Ela tem 72 restaurantes em 16 Estados brasileiros, mas possui apetite para mais. A Croasonho – rede de franquias de croissants recheados com sede em Caxias –, lança novo modelo de negócio, com cardápio enxuto e operação otimizada, uma versão econômica ideal para cidades com menos de 300 mil habitantes ou pontos comerciais menores.



Com aporte inicial entre R$ 550 mil e R$ 580 mil dos franqueados, a novidade ajudará a vitaminar a expansão da rede principalmente para as regiões Sudeste e Norte.



A primeira unidade na nova formatação acaba de ser inaugurada em Maringá (PR) e em breve serão abertas também as operações de Belo Horizonte (MG), Cuiabá (MG), São Paulo (São José do Rio Preto e capital), Brasília, Salvador (BA) e Aracajú (SE).



Até o final do ano, a Croasonho prevê a estreia de 40 filiais nos dois modelos de negócios.