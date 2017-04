Credores aprovam prorrogação de prazo para Guerra SA, de Caxias, apresentar plano de recuperação 

Caixa-Forte 27/04/2017 | 18h54 Atualizada em

Foi aprovada por 90,68% dos credores a solicitação da caxiense Guerra SA Implementos Rodoviários, por meio da controladora Tolstoi SA e da acionista minoritária MAM Participações, de prazo de mais 30 dias para submeter à votação o plano de recuperação judicial.



Com o aval dos 151 credores presentes nesta quinta-feira no encontro, a suspensão da assembleia geral foi prorrogada até o dia 31 de maio, às 14h, quando voltará a ser realizada no mesmo local: no Restaurante Tulipa dos pavilhões da Festa da Uva. Uma ou duas semanas antes, a proposta será disponibilizada para análise no site da Guerra.



Na nova data, os 750 credores, incluindo bancos, fornecedores e trabalhadores, estarão aptos a bater (ou não) o martelo sobre o projeto de recuperação, que detalhará como as dívidas serão quitadas. O prazo foi requerido pelas recuperandas em função da revisão das premissas de mercado e para que a solução seja efetiva, explicam.