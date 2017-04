Andreazza inaugura 26ª loja e gera 120 novos empregos em Caxias

Caixa-Forte 26/04/2017 | 15h04 Atualizada em

A rede Andreazza enfileira mais carrinhos na Região Oeste de Caxias, onde já atua com dois supermercados no Desvio Rizzo. A presença será reforçada com a inauguração, nesta quinta-feira, às 9h, do primeiro empreendimento da bandeira no Cidade Nova, bairro com grande potencial de consumo.



A operação incrementa em 120 o número de empregos, entre diretos e indiretos, impulsionando a economia e as oportunidades neste momento de conjuntura acanhada.Localizada na Rua Abel Postali, 278, a nova loja dispõe de área total construída de 3,5 mil m², sendo 1,5 mil m² de venda.



O novo Super Andreazza chega com estacionamento coberto, padaria, açougue, fruteira e espaço para instalação de futura farmácia, com atendimento inclusive aos domingos de manhã. O investimento revela que o grupo não se retraiu pelo cenário difícil. Em junho de 2016, adquiriu a rede Vantajão e, em setembro passado, inaugurou um supermercado no bairro Bela Vista.



Com a investida no Cidade Nova, o Andreazza soma 26 lojas: 21 em Caxias, duas em Flores da Cunha e as demais em Farroupilha, Bento Gonçalves e Carlos Barbosa. Incluindo a marca Vantajão, a rede abrange 31 supermercados e 2.736 funcionários. É um dos três principais empregadores de Caxias, só atrás de Marcopolo e Randon.