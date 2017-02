Tapumes que encobriam obra no prédio da antiga Eberle na Rua Os Dezoito do Forte são retirados

Revitalização 04/02/2017 | 16h53 Atualizada em

Até o início de março, as marquises e a calçada em frente à antiga Metalúrgica Eberle, na Rua Os Dezoito do Forte, estarão prontas. Os tapumes que escondiam o prédio para recuperação da fachada foram retirados nesta semana para a finalização da obra. A previsão era que a revitalização fosse concluída em 2016.

Leia mais

Colheita da maçã abre com expectativa de crescimento e boa qualidade na Serra

Neobus, de Caxias, tem novo diretor

Demanda brasileira por ônibus ocupa apenas 1/4 da capacidade instalada nas fábricas de Caxias

Indústria caxiense cai duas vezes mais do que a gaúcha e a nacional



Conforme José Luiz Michelin, executivo da GCI Investimentos, empresa que adquiriu a estrutura há cerca de quatro anos, nenhum espaço com entrada pela Dezoito está locado ainda – na Sinimbu já funcionam a padaria Pão Quente e quatro lojas (Estação do Brinquedo, Ótica Pioner, Kenpo Sports e Peixinho É Moda Infantil).

— Estamos em negociações com interessados.

Na Rua Borges de Medeiros, tapumes já foram colocados para recuperação da fachada do prédio histórico. As obras devem levar de dois a três meses, se as condições climáticas forem favoráveis.

Segundo Michelin, Com a finalização na Borges, todas as fachadas da edificação estarão concluídas. Internamente, praticamente toda a revitalização ficará pronta até metade do ano, faltando apenas a reforma de alguns espaços, como o telhado da garagem.

Chamado popularmente como ¿prédio da antiga Eberle¿, a estrutura da Sinimbu recebeu o nome de Edifício Abramo Eberle, em homenagem ao fundador da maior indústria metalúrgica de Caxias na primeira metade do século XX.