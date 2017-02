Taberna Vikings reabre com novos donos e conceito em Caxias

Caixa-Forte 18/02/2017 | 06h30 Atualizada em

O Taberna Vikings inaugurou na noite de quarta-feira uma nova página em sua história.



Localizado na Rua Coronel Flores, 672 – próximo ao Habib¿s –, em Caxias, o empreendimento foi adquirido pelos sócios Diego Rafael Lima, Marlene Mello da Costa e Rafael Panarotto, recebeu investimento de R$ 250 mil em reformas e chega com uma meta audaciosa: transformar o modelo de negócio em franquia no período de um ano.



O pub gerou oito empregos e evoca a temática da invasão dos vikings antigos (guerreiros nórdicos), apostando em cervejas artesanais e chope com valores ¿mais em conta do que em outros estabelecimentos¿.O chamariz aos finais de semana será a música ao vivo. Já durante a semana, o bar oferecerá almoço e café mirando o público das faculdades próximas.



A intenção é propiciar uma alternativa inovadora com preço mais acessível e promoções ao público.