Simecs busca agenda de audiências em Brasília para pedir socorro

Caixa-Forte 13/02/2017 | 06h30 Atualizada em

O presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul (Simecs), Reomar Slaviero, solicitou em reunião na sexta-feira o apoio do deputado federal Mauro Pereira (PMDB-RS) para criar uma agenda de audiências em Brasília.



Na lista de reivindicações com alguns ministérios estão medidas para reverter o momento crítico enfrentado pelas 3,5 mil empresas metalúrgicas, que empregam 47 mil trabalhadores em 17 municípios da região.Integram as solicitações, revela Slaviero, a abertura de linhas de crédito para a produção e o congelamento nos preços do aço.



Como justificativa, o executivo enfatizou que 2016 registrou o pior resultado dos últimos 16 anos aos segmentos automotivo, eletroeletrônico e metalmecânico, com queda de 21% comparativamente ao ano de 2015. Resultado: as indústrias metalúrgicas de Caxias fecharam 21 mil postos de trabalho nos últimos quatro anos.



– Esse é um número grave e preocupante e que dificilmente será possível recuperar – frisou.



Slaviero disse ao deputado que este é um momento de profunda reflexão, mas também de reação.



– Os poderes nacionais representados pelo Executivo, Legislativo e Judiciário bem como empresários e trabalhadores devem buscar alternativas para resolver a difícil situação de sustentabilidade das empresas e da manutenção dos empregos.