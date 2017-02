Saque do FGTS movimentará R$ 180 milhões em Caxias do Sul 

Benefícios 15/02/2017 | 10h08 Atualizada em

A movimentação estimada na economia com o saque das contas inativas do FGTS será de 180 milhões somente em Caxias do Sul. São outros R$ 450 milhões em toda a região da Serra. Caxias, Farroupilha e Bento Gonçalves concentram mais da metade destes valores por concentrar a indústria e o número maiores de trabalhadores. Em todo o Estado, poderão ser sacados R$ 2,6 bilhões do FGTS. As informações são da Gaúcha Serra.

As informações foram confirmadas pela superintendência da Caixa no final da tarde de terça-feira e tomam por base a média do Rio Grande do Sul e a média nacional em que a maioria tem saques entres R$ 500 e R$ 1,5 mil por trabalhador.



Segundo Ivonei Pioner, diretor-financeiro da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Caxias do Sul, a tendência é de que os trabalhadores primeiro coloquem em dia as contas e atendam necessidades básicas que já beneficiam o comércio. Posterior a isso, também se espera novas compras. De qualquer forma, Pioner destaca que a medida vai auxiliar o setor como um todo, até porque a inadimplência hoje em Caxias ultrapassa 74 mil CPFs.

Sadi Donazzolo, presidente do Sindilojas da cidade, destaca que não é todo o dinheiro que vai para o comércio, mas calcula que 50% vá diretamente para este ramo da economia e o restante para outros setores. Ele destaca que o saque do fundo de garantia é ainda mais importante neste momento de crise.

A partir desta quarta-feira, as agências abrem duas horas antes para atendimento da demanda específica deste público. No caso da Serra, será a partir das 9h. Aos sábados, cinco das nove agências de Caxias abrirão (confira na lista abaixo). No total, serão 19 na região. O atendimento começa a partir deste sábado, dia 18. As agências estarão abertas das 9h às 15h somente para tirar dúvidas sobre as contas inativas do FGTS.



Confira as agências que estão abertas no sábado:

Caxias do Sul

Central - Avenida Júlio de Castilhos, 1358, Centro

Capuchinhos - Rua General Sampaio, 212, Rio Branco

Imigrante - Rua Luiz Michelon, 1207, Cruzeiro

Bairro Pio X - Rua Moreira César, 1407, Pio X

São Pelegrino - Avenida Júlio de Castilhos, 2464, São Pelegrino

Cidades da Superintendência Regional da Serra

Bento Gonçalves - Centro

Canela

Encantado

Farroupilha

Garibaldi

Carlos Barbosa

Flores da Cunha

São Marcos

Guaporé

Gramado

Nova Petrópolis

Nova Prata

Serafina Corrêa

Vacaria