Reunião-almoço da CIC vai debater os reflexos da crise nas empresas caxienses

Crise econômica caxiense 14/02/2017 | 19h55 Atualizada em

O tema da reunião-almoço, que acontece nesta quarta-feira, na Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC), promete movimentar os setores da economia caxiense. Empresários e entidades que os representam vão debater e analisar o impacto da crise econômica nas empresas de Caxias. O objetivo é encaminhar alternativas para sair da crise.

O assunto virou polêmica após uma reportagem publicada no Pioneiro, no dia 6 de fevereiro, que retratou o drama de empresários caxienses para tentar manter as portas abertas e frear as demissões.



Atualmente, cerca de 1,5 mil empresas passam por dificuldades de manter os empregos e pagar suas contas em dia. Na matéria, eles pedem união para sair do fundo do poço. Muitas estão em recuperação judicial, preferiram não aparecer. ¿Sentimos vergonha¿. Nos últimos três anos, o desemprego atingiu a marca de 24 mil.



Na reportagem, publicada no último sábado, o Pioneiro conta histórias de quem está na outra ponta da corda e busca uma vaga no mercado.



— Está sendo muito duro. Ter que admitir que não tenho dinheiro para pagar os salários é como me enterrar viva — lamentou a diretora da Mecânica Silpa, Silvia Paniz.



Para o fundador da Tonolli Camas, Antonio Tonolli, só quem está vivendo a situação na pele entende.



—É preciso nos dar as mãos — pediu na reportagem.



A reunião-almoço desta qurtae tem como painelistas o presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul (Simecs), Reomar Slaviero, o presidente do Sindicato do Comércio Varejista, Sadi Donazzolo e o vice-presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas da Região (Sescon Serra), Joacir Reolon. A mediação do debate será da jornalista do Pioneiro Ivanete Marzzaro.