Quebra de safra e aumento do IPI fizeram de 2016 um dos piores anos para o setor de vinhos 

As vendas de vinhos e derivados da uva recuaram 18% em 2016 no país. Foi o pior ano do setor vitivinícola brasileiro da década, segundo o presidente do Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin), Dirceu Scottá. A quebra de safra e o aumento do IPI são apontados como principais fatores para o fraco desempenho. A comercialização de vinhos de mesa, que representam 60% da produção nacional, registrou queda de 207% no ano passado. As informações são da Gaúcha Serra.



— A conjunção deste dois fatores, a quebra da safra e a alta do IPI, foi uma bomba — destacou o presidente do Ibravin.



O impacto menor foi sentido nos vinhos finos, com recuo de 2,8%. A queda na comercialização de espumantes foi de 10,3%. Segundo Scottá, o produto foi o mais afetado pela alta do IPI por ter valor agregado maior. Chamou atenção também o forte recuo de 20% nas vendas de suco de uva para consumo, mesmo sem a incidência do imposto.



— O suco de uva teve o mesmo impacto do vinho de mesa, que foi a falta de matéria prima, que reduziu a oferta e aumentou o valor em função da quebra da safra — explica o diretor do instituto.

Com o aumento da carga tributária e redução da competitividade do vinho brasileiro, cresceu em 12% o volume das importações, principalmente para produtos de venda de maior volume e preço inferior. Mesmo com este cenário, as exportações foram o principal destaque positivo do balanço de 2016. A venda de vinhos e espumantes para o exterior cresceu 43,14%. Os principais destinos, na ordem, são Paraguai, Estados Unidos e Reino Unido.

Além de abrir novos mercados, a aposta para 2017 é o volume da safra que deve voltar aos patamares de 2015. Scottá disse que a colheita pode chegar aos 700 milhões de quilos de uva, ultrapassando a expectativa inicial de 600 milhões do próprio Ibravin. No ano passado, a quebra chegou a quase 60%. Mesmo com volume maior e expectativa de boa qualidade da uva, em termos comerciais a previsão é mais cautelosa. A expectativa do diretor do instituto do vinho é de que repetir o desempenho de 2016 já seria uma previsão positiva. Em 2015, o setor fechou em alta, com crescimento de 6,9% em volume de produtos derivados da uva e do vinho.