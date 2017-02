Projeto incentiva fabricação na Serra de produtos hoje adquiridos de fora

Caixa-Forte 16/02/2017 | 06h35 Atualizada em

O presidente do Simecs, Reomar Slaviero, foi categórico nesta quarta-feira, na reunião-almoço da CIC de Caxias, ao afirmar que ¿2016 foi o pior ano de nossas vidas¿. Mas também conclamou os empresários a agir, buscar soluções para movimentar o mercado, porque ¿ficar chorando não resolverá¿.



É nesse sentido que o Arranjo Produtivo Local Metalmecânico e Automotivo da Serra Gaúcha (APL MMeA) promoverá nesta quinta-feira, às 17h, na CIC, o primeiro encontro com as 85 empresas candidatas a fornecedoras de produtos que hoje são adquiridos de fora do Estado.



O foco do Projeto Incentivo Industrial Serra Gaúcha, lançado em setembro passado, é a atuação em parceria, a partir da constituição de clusters (grupos) entre empresas da área de abrangência geográfica do APL MMeA para fortalecer a fabricação de produtos no Rio Grande do Sul (ou melhor, na região) em vez de adquiri-los de fora do Estado ou do Brasil.



A reunião servirá para apresentar os itens que as indústrias (denominadas no projeto como empresas-âncora) têm interesse que sejam desenvolvidos pelos fornecedores locais. As 85 pequenas empresas foram diagnosticadas pelo Sebrae e seguem no processo de seleção para fornecer os produtos solicitados pelas compradoras, por meio de parcerias estabelecidas pelo APL, que faz o link entre as companhias-âncoras e os fornecedores locais.



Nesta primeira etapa, as empresas integrantes do Projeto Incentivo Industrial Serra Gaúcha serão selecionadas para fornecer componentes metalmecânicos, de plástico e eletroeletrônicos. Com 16 cidades abrangidas, o projeto conta com o incentivo da Secretaria Estadual do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia.