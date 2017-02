Preço médio da gasolina caiu quatro centavos em Caxias do Sul

Seu bolso 07/02/2017 | 13h48 Atualizada em

O preço médio da gasolina seguiu a tendência anunciada pela Petrobras e caiu quatro centavos na última semana em Caxias do Sul. O dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustível (ANP), que realiza levantamentos semanais do preço dos combustíveis. As informações são da Gaúcha Serra.



Na semana passada, a média da gasolina nas bombas era de R$ 3,97, enquanto na semana anterior estava em R$ 4,01, o segundo valor mais alto desde outubro. Apesar da queda de 1% nas bombas, para os postos a redução foi de 1,7%, equivalente a seis centavos.



Já o etanol e o diesel tiveram comportamento diferente. O derivado da cana-de-açúcar teve queda de 6,3% para os postos em relação à semana anterior, mas nas bombas o preço médio subiu 0,5% e empatou com o preço da gasolina pela primeira vez desde outubro.



O diesel, que teve queda de 5,10% anunciada pela Petrobras no fim de janeiro, teve redução de 3,07% para as revendas de Caxias, mas nas bombas subiu 2,62%.



De acordo com donos de postos, a redução da gasolina seguiu a tendência de queda nas refinarias. Já a explicação para o preço do etanol é a baixa procura do combustível. Quanto ao diesel, embora o preço médio na bomba esteja em R$ 3,13, muitas vezes o preço é renegociado com os clientes, já que é vendido principalmente para empresas.