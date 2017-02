Parreira centenária produz safra recorde em Caxias do Sul

Safra de Uva 18/02/2017 | 07h01 Atualizada em

A super safra de uva deste ano está surpreeendendo até os produtores. A expectativa deste ano é colher 60 mil toneladas da fruta em Caxias. No ano passado a quebra chegou a 65%. Na localidade de Vila Seca, interior de Caxias do Sul, uma única parreira, centenária, colheu 250 quilos de uva.



A planta é motivo de orgulho para a família Palandi. A colheita foi feita na quarta-feira e envolveu toda a família durante um dia de trabalho.



O dono da propriedade, Pedro Palandi, 66 anos, conta que nunca viu uma parreira tão carregada de uva bordô. Quando seu avô comprou as terras, há mais de 80 anos, a videira já estava lá, produzindo. O antigo dono, Luiz Manoel, provavelmente tenha sido autor do plantio da muda, que hoje está com mais de 105 anos.



— Cresci debaixo desta parreira — diz Palandi.



Ele também criou seus quatro filhos ensinando-os a respeita a planta. Hoje, ela ocupa cerca de 10 metros quadrados de área e vai render para a cantina em que foi encaminhada, pelo menos 200 litros de vinho — a uva bordô é destinada especificamente para a produção de vinho.



— Ela nunca produziu tanta uva. É a primeira vez que vejo tantos cachos num mesmo pé.



No total, a propiredade da família Palandi vai colher 27 mil quilos na safra deste ano em um hectare de terra. Os motivos para a videira mais velha do parreiral ter produzido tanto: o clima favorável e o excesso de carinho e amor com que sempre foi cuidada.







Foto: Nestor Pistorello / Divulgação

Excesso de peso, derruba parreiral

Na localidade de São Virgílio da 6ª Légua, interior de Caxias, 90% de um parreiral que ocupa uma área de dois hectares foi ao chão. Motivo: excesso de uva.



O dono da propriedade preferiu não se identificar, mas ressaltou que nunca tinha acontecido isso em suas terras. Segundo ele, para erguê-lo foram necessárias 40 pessoas, que trabalharam durante dois dias. A sorte é não tinha sido feito a roçada em baixo das parreiras.



Caso contrário, o estrago teria sido muito maior. O pasto amorteceu a queda e a maior parte da uva pode ser aproveitada. A previsão é colher 50 mil quilos.