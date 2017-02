Ocupação dos hotéis nas praias chega a 98%

Litoral Norte 20/02/2017 | 08h00 Atualizada em



A rede hoteleira do litoral norte do Rio Grande do Sul registra ocupação de 95% a 98% dos 18 mil leitos disponíveis na região. Os números são contabilizados desde 19 de dezembro do ano passado, quando começou oficialmente a temporada de verão 2017. A taxa de ocupação é semelhante a 2016, mas oscila entre as praias gaúchas mais procuradas.



Em Torres e Capão da Canoa, por exemplo, a ocupação chega aos 98%. Já em Arroio do Sal, a média gira em torno dos 90%. Dos 1,6 mil leitos em Arroio do Sal e balneários do município, em média 93% está ocupado. Em um dos mais antigos hotéis de Arroio do Sal, D´Itália, os 90 leitos estão 100% reservados nos finais de semana. De segunda a quinta, a reserva chega a 80%.



César Firpo dos Santos, presidente da Associação Comercial Industrial e Agropecuária de Arroio do Sal( ACIAAS) e proprietário de um dos hotéis mais tradicionais de Arroio do Sal, afirma que os números deste ano superam os do ano passado.



— A taxa de ocupação está um pouco melhor que em 2016. Os índices são animadores e atribuo a leve alta ao tempo, que tem contribuído, com dias ensolarados, e o mar que está com água limpa e quente, o que é raro no nosso litoral — destaca.



A previsão para o Carnaval é ainda mais animadora. Santos afirma que o feriado é o segundo com maior fluxo de turistas no litoral, perdendo apenas para o réveillon.



— Carnaval é sinônimo de hotéis lotados, tanto que já temos muitas reservas e há pesquisa de preços e procura por informações para garantir a reserva— ressalta.



A tendência é que a temporada seja prolongada se permanecer o tempo firme e seco, que tem ocorrido nos últimos meses. Além disso, para atrair os veranistas, uma série de atividades está programada para ocorrer no litoral a partir de março. Já para manter o movimento a partir de abril, os hotéis do litoral gaúcho apostam em promoções, diárias estendidas e parcerias que garantem descontos que atraem o interesse dos veranistas.



Para quem aluga imóveis, a temporada também está boa. Adriana Fochesatto, que administra 35 imóveis em Arroio do Sal diz que com o verão prolongado (até 28 de fevereiro) os veranistas fecham pacotes com menos dias, cerca de seis. No entanto, a procura permanece parecida com a de 2016. Para o Carnaval ainda há imóveis disponíveis. A diária varia de R$ 100 a R$ 400.