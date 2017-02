Murbi estreia com transporte de funcionários do Iguatemi Caxias

Caixa-Forte 14/02/2017 | 16h43 Atualizada em

Um novo serviço de transporte coletivo privado deu arrancada nesta segunda-feira em Caxias do Sul. O Murbi (Mobilidade Urbana Inteligente) acelera o projeto-piloto tendo como primeiros clientes os funcionários das lojas do Iguatemi Caxias e do próprio shopping.



A novidade chega ao mercado com uma frota de 300 ônibus, parte com equipamentos de acessibilidade para cadeirantes, e motoristas profissionais treinados e homologados para o atendimento.



As pessoas desembarcam em frente de suas residências e os veículos são vistoriados regularmente pelo poder público, aponta como diferenciais a empresa.



O cadastramento para testar e contratar o serviço Murbi está ativo para trabalhadores do Shopping Iguatemi por meio de uma unidade móvel no local.