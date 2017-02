Inadimplência provoca rombo de   R$ 11 milhões ao comércio de Bento Gonçalves nos últimos cinco anos

Caixa-Forte 22/02/2017 | 06h30 Atualizada em

Bento Gonçalves, a exemplo de Caxias do Sul, está sofrendo com a crise financeira, que elevou de forma preocupante o índice de inadimplência no comércio.Na cidade do vinho, o rombo causado pelos maus pagadores chega a R$ 11 milhões nos últimos cinco anos.



Só em 2016, considerado um dos piores anos para a economia da Serra, o montante da dívida cresceu 18,23% em Bento Gonçalves, no comparativo com o total registrado até dezembro de 2015. Divulgados com exclusividade pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Bento Gonçalves, os dados têm como base de consulta o sistema do SPC-Brasil.



Em contrapartida, o número de registros caiu 4%, o que permite fazer a seguinte leitura: menos pessoas estão devendo mais.Por isso, a entidade alerta os lojistas para serem rigorosos na análise e na concessão de crédito, uma vez que o total de consultas ao SPC caiu 3% em 2016 no comparativo com 2015.



De todos os CPFs consultados em 2016, 30% apresentaram alguma restrição de crédito na cidade, sinalizando ao lojista cuidado na hora de negociar com o cliente.



– Sempre que o comércio faz uma venda sem estudar o perfil do cliente, está assumindo o risco do prejuízo – alerta o presidente da entidade, Marcos Carbone.



A saber: 70% das dívidas vencidas em Bento envolvem entre R$ 50 e R$ 250. As mulheres devem mais na modalidade de crediário, respondendo por 65% das contas não quitadas.



Já os homens assinam 75% dos cheques que não podem ser descontados por falta de saldo. A faixa etária que concentra o maior volume de inadimplentes no município é a de 30 a 49 anos (com mais de 55% dos registros).