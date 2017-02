Gianella & Mondadori agora atende no Shopping San Pelegrino

Caixa-Forte 21/02/2017 | 14h58 Atualizada em

Dez meses após inaugurar uma loja na Avenida Rio Branco, os bisnetos de Matteo Gianella – fundador do centenário e extinto lanifício caxiense – imprimiram nova página à história da Gianella & Mondadori, fundada em 2012.



Em evento para convidados, no último sábado, os irmãos Eleonora Gianella e Gabriel Gianella Mondadori (na foto) apresentaram o novo endereço da loja, agora instalada no Shopping San Pelegrino.



Com a mudança, a marca da ¿ovelhinha mais querida do mundo¿ – chamariz do grupo – busca estar mais próxima do público, oferecer nova experiência de compras e reinventar-se diante da crise. Oferece roupas de fabricação própria em alfaiataria – como camisas –, bolsas e carteiras em couro, joias, relógios, perfumes e acessórios.