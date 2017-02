Gestão, criatividade e união para driblar a crise econômica em Caxias

Caixa-Forte 14/02/2017 | 06h30 Atualizada em

A matéria publicada pelo Pioneiro na última semana, sobre o drama vivido pelos empresários caxienses em função da crise econômica, provocou reações distintas no mercado. Foram muitos os executivos que se identificaram com o tom da reportagem, confirmando que, sim, esse é um dos piores momentos registrados em suas vidas.



A retração descortinou uma face dura, por vezes com demissões, salários atrasados e empresas em recuperação judicial e sem conseguir honrar com os compromissos. Parte dos leitores também pronunciou-se abordando a importância da gestão nas companhias, buscando eficiência e redução de custos, e de estratégias diferentes para contornar um contexto totalmente atípico.



Entidades e empresários começam a discutir os rumos de uma cidade ainda fragilizada. A crise deixará como legado a necessidade de união e de alinhavar alternativas conjuntas. É o começo de uma nova mentalidade.