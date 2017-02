Empresários de Caxias do Sul cobram ações na reunião-almoço da CIC

Crise econômica 15/02/2017 | 17h25 Atualizada em

A reunião-almoço da Câmara de Indústria Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC) de ontem foi protagonizada pelos empresários. O assunto em pauta foi os reflexos da crise nas empresas caxienses. Não faltaram depoimentos amargos, recheados de indignação, de inconformidade e da falta de medidas para a economia caxiense sair do vermelho.





O presidente da CIC, Nelson Sbabo, garantiu que será formada uma comissão com representantes de vários segmento para formalizar um documento que será entregue pessoalmente ao presidente Michel Temer. O assunto já está com o deputado federal Mauro Pereira que se comprometeu a marcar um horário na agenda presidencial.

— Iremos até Brasília e expôr a atual situação de Caxias — enfatizou Sbabo.



Antes do debate, mediado pela jornalista do Pioneiro Ivanete Marzzaro, representantes de três sindicatos (Simecs, Sindilojas e Sescon Serra) apresentaram os números de cada setor. Todos negativos.



Assim que a discussão foi aberta, predominou o desabafo por parte dos empresários. A maior preocupação é com a sobrevivência das empresas e dos postos de trabalho, já que nos últimos três anos cerca de 25 mil pessoas perderam seus empregos, a maioria na indústria, com reflexos negativos no desempenho do comércio e dos serviços.



— Precisamos dar nossa cara a tapa, nos unir e buscar uma saída – disse o diretor da Milletour, Milton Corlatti.



O proprietário da Metalúrgica Tomé, Humberto Tomé, reclamou das ações trabalhistas e que, se não houver uma reforma nessa área, não tem como sobreviver.



— Do jeito que está, quem vai contratar novos funcionários? Quem vai dar trabalho a essa fila de desempregados? — questionou.



Números negativosAo mostrar números que apontam uma queda de cerca de 20% no faturamento das empresas do setor metalmecânico no ano passado, o presidente do Simecs, Reomar Slaviero disse que "2016 foi o pior ano da vida empresarial.– Nossa preocupação consiste em como fazer para honrar com os compromissos da empresa e pagar os salários dos trabalhadores.



O presidente do Sindilojas, Sadi Donazzolo, afirmou que, embora a expectativa seja mais favorável do que há um ano, a evolução negativa nas vendas e a redução na atividade do comércio mostram que a recuperação será lenta. A mesma opinião foi compartilhada pelo vice-presidente do Sescon Serra, Joacir Reolon, que ao destacar a necessidade de reformas urgentes, salientou que "a recuperação da profunda recessão do país nos últimos dois anos será muito mais lenta do que o esperado".



Entre as sugestões de medidas, os empresários pedem as reformas estruturais para o Brasil avançar, especialmente a trabalhista e previdenciária, modernização das leis trabalhistas, redução da taxa de juros, redução da carga tributária, linhas de financiamento, acesso ao crédito, retomada da confiança do consumidor, um pacto pela cidade, unindo empregadores, empregados e poder público para destravar a economia local, além de ética na política.