Como é a rotina da Câmara de Vereadores de Caxias com o novo horário das sessões

Legislativo 16/02/2017 | 10h07 Atualizada em

Desde o início do ano, a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul vive uma nova rotina. Ainda em janeiro, durante a realização das sessões representativas, os encontros já começavam no novo horário, às 8h30min. No ano passado, as sessões iniciavam-se à tarde, às 15h45min.



As alterações aprovadas em 2016 não se restringiram apenas ao horário das sessões. A dinâmica também mudou. Votações de projetos, requerimentos, moções e votos de congratulações e de louvor são realizadas apenas nas terças e quintas-feiras. A quarta-feira ficou destinada aos debates. São cinco vereadores com direito a 10 minutos no espaço chamado de Grande Expediente, onde podem falar sobre o assunto que desejarem. O parlamentar pode emendar o tempo com uma declaração de líder de bancada, que dá direito a mais 10 minutos.



Leia mais

"É chover no molhado", diz vice-prefeito de Caxias sobre comissão para analisar ocupação da Maesa

Soberanas da Festa da Uva explicam por que não participaram da Festa da Vindima em Caxias

Políticos caxienses têm sido vítimas de ofensas nas redes sociais e reagem com processos



A reportagem acompanhou duas sessões nesta semana para conferir o andamento dos trabalhos e a presença da população no plenário. Ontem, um pequeno grupo, na maioria membros da direção da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul (Aapopecs), marcava presença na Câmara para prestigiar a manifestação do vice-presidente da entidade, Ernesto Erlo, que se posicionou contra a Reforma da Previdência.Mas, encerrada a primeira Tribuna Livre do ano, a maioria foi embora. Poucos ficaram para acompanhar os discursos dos vereadores Kiko Girardi (PSD), Adiló Didomenico (PTB), Renato Oliveira (PCdoB), Elisandro Fiuza (PRB) e Paulo Périco (PMDB), inscritos para falar no Grande Expediente de ontem. Kiko, inclusive, repercutiu a manifestação dos aposentados.



Mas o assunto que dominou o debate foi o transporte coletivo urbano.O pedido dos vereadores Adiló e Périco foi de diálogo da prefeitura com a concessionária do transporte coletivo, já que há a iminência de uma greve dos funcionários. Como não houve reajuste da tarifa de ônibus, a empresa diz que não há como pagar o dissídio dos trabalhadores, que ameaçam paralisar.



— Ao contrário do que se propaga, não é a empresa que dita as regras de operação do transporte coletivo, e sim o município — destacou Adiló.



A preocupação com os efeitos do impasse gerou comentários de outros vereadores, como Rafael Bueno (PDT), que apontou o risco de a Visate reivindicar judicialmente uma revisão tarifária, e de Paula Ioris (PSDB), que sugeriu que as gratuidades sejam revistas. O líder do governo, Chico Guerra (PRB), não se manifestou. O vereador, aliás, não falou durante a sessão. Na anterior, terça-feira, Chico usou o microfone apenas no final da plenária, durante o espaço chamado de Pequeno Expediente, para revidar provocações de Bueno.



Sem exageros



Também na terça, foi avaliada a criação de duas comissões, uma para discutir o desenvolvimento do turismo e outra para debater a implantação de um autódromo. Ambas foram propostas por Arlindo Bandeira (PP) e rejeitadas. Os vereadores querem evitar um grande número de comissões. Alguns parlamentares sugeriram que se criem subcomissões para tratar do tema. Já a reinstalação da Comissão Temporária Especial em Defesa dos Consumidores da Telefonia, também de autoria de Bandeira, foi aprovada. Neste caso, o critério foi de que essa é uma luta antiga do vereador.



Os parlamentares ainda discutiram a proposta da Mesa Diretora que estabelece critérios gerais para a concessão de prêmios, comendas, selos, medalhas, diplomas, troféus e demais títulos honoríficos e outras honrarias. O Projeto de Decreto Legislativo, que na prática reduz o número de homenagens, retorna para segunda discussão e votação na sessão de hoje.



Média de pouco mais de 20 pessoas

Foto: Juliana Bevilaqua / Agência RBS

São poucas pessoas que deixam suas casas para assistir às sessões na Câmara. O analista de sistemas Daniel Dalsoto, 36 anos, é uma exceção. Na quarta-feira, ele ocupava uma das cadeiras do plenário (foto). O que o motiva é o interesse em saber o que pensam e o que estão decidindo os vereadores.Mas ele admite que estar na Câmara só é possível porque encontra-se desempregado. Se estivesse trabalhando, não conseguiria. Por isso, um horário como o das 18h seria o ideal, conforme Dalsoto.



— Até entendo os argumentos de quem defendeu a mudança, mas a Câmara já faz economia — diz.



Já Valdir Vieira da Silva, 53, considera o período da manhã bom. Ele começou a frequentar a Câmara neste ano, porque quer concorrer a presidente da Amob Belo Horizonte e acredita que precisa "estar por dentro dos assuntos":



— Esse negócio da Visate está interessante de acompanhar.



Pelo levantamento do presidente do Legislativo, Felipe Gremelmaier (PMDB), 27 pessoas acompanharam a sessão de ontem. Ele tem feito a contagem diariamente. Na terça, foram 23. O número, aliás, tem sido a média. O dia com maior público foi 1º de fevereiro, que contou com a presença do prefeito Daniel Guerra (PRB): 200 pessoas, principalmente servidores da Farmácia do Ipam que protestavam contra a possibilidade de fechamento das unidades. Os comentários nos corredores é que o horário não influencia na participação.



— Antes, quando era de tarde, ninguém vinha também — diz um assessor.