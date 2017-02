Caxias inaugura nesta terça o 4º parklet, tendência vinda dos EUA

Caixa-Forte 21/02/2017 | 06h30 Atualizada em

No embalo de seus 45 anos de sabor em Caxias, o BaitaKão inaugura nesta terça-feira, às 19h30min, em evento para autoridades e convidados, um atrativo que ganha espaço no conceito de humanização da cidade: um parklet (minipraça), seguindo o modelo já adotado em frente à loja Magnabosco, ao pré-vestibular Equiláttero e ao bar Bier Haus, na Rua Tronca.



Agora, a área de convivência e lazer a céu aberto, numa parceria com a prefeitura, encontra terreno fértil na Rua Sinimbu, em frente ao restaurante, no bairro de Lourdes.



Tendência surgida em San Francisco, nos Estados Unidos, os parklets ocupam o espaço de uma vaga de estacionamento e trazem bancos para descansar. Os sócios do BaitaKão, Ivo Posser e João Antônio Leidens, orgulham-se de aderir à moderna tendência de convivência para marcar o aniversário.