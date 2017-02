Caxias do Sul ganhará Day Hospital 

Caixa-Forte 08/02/2017 | 16h00 Atualizada em

Tendência no Exterior, por possibilitar menor tempo no ambiente hospitalar, economia de recursos e redução do risco de infecção, o conceito de Day Hospital desembarcará em Caxias do Sul em pouco mais de três anos.



Focado em cirurgias e procedimentos de baixa e média complexidade e internação de apenas um dia, o novo modelo de negócio utilizará as instalações do MedVie, complexo de saúde concebido pela Censi Empreendimentos, na esquina entre as ruas Visconde de Pelotas e Isidoro Mari, previsto para ser concluído no segundo semestre de 2020.



A unidade chegará como uma das âncoras, em espaço de 827m², com estrutura projetada para atender 550 cirurgias por mês. Serão cinco blocos cirúrgicos, quartos de recuperação privativos e unidade de leito semi-intensivo.



Quem trará o investimento de R$ 30 milhões à Serra será a Rede CirurDia, lançada no Brasil pela DealMed, que aposta na iniciativa aclamada por reduzir custos para o sistema de saúde e operadoras, desafogar grandes hospitais e diminuir o risco aos pacientes.



Para entender o potencial de mercado: nos Estados Unidos, mais de 60% das cirurgias eletivas são realizadas em regime ambulatorial, o que corresponde a 25 milhões de procedimentos por ano em hospitais de curta permanência.



– Nesses casos, os pacientes não precisam permanecer internados após a recuperação pós-anestésica, podendo obter alta hospitalar no mesmo dia do procedimento, o que diminui muito o custo da internação – explica o fundador da DealMed, o anestesista Roberto Tolomei.



O empresário inaugura no segundo semestre deste ano, no Shopping Metropolitano Barra, no Rio de Janeiro, o primeiro CirurDia de uma rede de 30 condo-hospitals previstos para os próximos cinco anos no país. No Rio Grande do Sul, apenas Porto Alegre e Caxias do Sul estão na mira para receber a inovação.



– Essa formatação diminui o custo para administradoras de planos de saúde, além de criar uma oportunidade inédita para médicos investirem nos hospitais em que operam – garante Tolomei.



Os diretores da Censi, Fabrício e Michele Censi, trarão Roberto Tolomei a Caxias do Sul, no dia 7 de março, para palestrar para convidados no Intercity Hotel. O grupo conhecerá com detalhes o funcionamento da rede de condo-hospitals.



A saber: o MedVie Complexo de Saúde contemplará serviços de radioterapia, Day Hospital, diagnóstico por imagem, ortopedia e traumatologia e laboratórios. Contará com 223 consultórios, além de estacionamento privativo e rotativo com mais de 400 vagas.