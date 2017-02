Caxias abre oficialmente a colheita da uva e da maçã

Vindima 12/02/2017 | 15h33 Atualizada em

A gruta em honra a Nossa Senhora de Lourdes, tradicional destino turístico no interior de Caxias, serviu de cenário para a 9ª Festa Oficial de Abertura da Colheita, na manhã deste domingo. Depois das dificuldades enfrentadas na vindima do ano passado, quando a safra de uva sofreu uma quebra de aproximadamente 65%, a celebração festeja as esperanças renovadas para a colheita de 2017.

Leia mais:

Conheça o paraíso criado por caxienses no Litoral Norte

Dois homens são mortos em intervalo de uma hora em Caxias do Sul

Patram encontra serraria móvel no interior de Caxias do Sul



— Este ano a expectativa é muito boa. Com o clima favorável que vimos até agora, teremos uma uva de muita qualidade — disse Rudimar Menegotto, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais.



A expectativa para este ano é colher cerca de 60 mil toneladas de uva e cerca de 90 mil toneladas de maçã. O prefeito Daniel Guerra (PRB) participou de uma missa na gruta e da colheita simbólica de uvas, realizada na propriedade de Valderês Antônio Formigheri. O agricultor ficou emocionado ao colher frutos ao lado do prefeito e agradeceu pela realização da festa na 3ª Légua, comunidade onde seu avô fincou raízes.



— É muito importante ter a festa da abertura da colheita aqui, é uma satisfação prestigiar o que é nosso — disse Formigheri, ao Pioneiro.



O prefeito, bastante requisitado pelos moradores para fotos e abraços, discursou sobre a importância do trabalho dos agricultores para a cidade.



— A colônia é uma das marcas de Caxias, temos mais de seis mil produtores rurais cadastrados aqui. Queremos trabalhar para que se sintam cada vez mais felizes no interior — apontou, mostrando-se preocupado com a questão do êxodo rural e comprometendo-se a dar continuidade ao Programa de Asfaltamento do Interior (Pai) 3.