Bento Gonçalves promoverá Jantar Sob as Estrelas

Caixa-Forte 08/02/2017 | 06h30 Atualizada em

Não basta ser temporada de vindima. Não basta a Serra ter atrações para toda a família. Não basta que os vinhos e a gastronomia sejam divinos.O importante é que tudo isso esteja junto e sincronizado para seduzir o turista.



Bento Gonçalves se especializou em criar atrações sob medida para o visitante. A cidade sabe como surpreender, e prepara-se para a 7ª edição do Jantar Sob as Estrelas, marcada para 17 de fevereiro (sexta-feira da semana que vem), das 19h30min à meia-noite, na Rua Herny Hugo Dreher, no bairro Planalto, com a expectativa de reunir cinco mil pessoas.



O grande jantar a céu aberto contará com opções gastronômicas, recreativas e culturais. Mais de 25 estabelecimentos levarão seus serviços para a área externa, ofertando cardápios diversificados, harmonizados com vinícolas da região.



O Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin) apoiará o evento, organizado anualmente pelo Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria – Região Uva e Vinho (Segh), com ações inclusive envolvendo o recolhimento e a reciclagem das garrafas de vidro.